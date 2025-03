Dino rośnie w siłę. Auchan i Carrefour ze spadkami

Jak podaje dlahandlu.pl, IV kwartał 2024 roku dla sieci Carrefour okazał się natomiast najlepszym okresem w Polsce pod względem wzrostu sprzedaży LfL (z ang. like for fike, to miara porównująca sprzedaż w tych samych punktach, które były otwarte w obu analizowanych okresach), pomimo silnej konkurencji na rynku.