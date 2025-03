Carl Thomas Dean nie żyje

Kim był Carl Dean? Oto jego historia z Dolly Parton

Carl Dean od zawsze unikał blasku fleszy. Na co dzień zajmował się swoją firmą, która kładła asfalt i chodniki. – Dolly ma swoją pracę, ja mam swoją. Nie planowaliśmy, że nasze życie potoczy się w ten sposób. To trochę efekt kuli śnieżnej. Jeśli pewnego dnia kandydowałbym na prezydenta, to wtedy o sobie opowiem. Ale to Dolly jest w centrum uwagi. Gdybym wyszedł z jej cienia, umniejszałbym temu, co robi. I nie mam zamiaru jej tego odbierać. Zasłużyła na to – twierdził Dean.