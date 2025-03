Konkurs Piosenki Eurowizji w tym roku odbędzie się 13,15 i 17 maja w Bazylei. Z Polski do Szwajcarii pojedzie Justyna Steczkowska , która wygrała wcześniej krajowe eliminacje. Zachwyciła widzów swoim show i piosenką pt. "Gaja". Warto dodać, że Eurowizja ma swoich sympatyków i przeciwników. Do tego drugiej grupy dołącza się Majka Jeżowska .

Piosenkarka przyznała szczerze, że nie lubi tego widowiska. W rozmowie z reporterem Eski wspomniała swoją ostatnią wymianę zdań z Ralphem Kamińskim. – Stwierdziliśmy razem, że ja wolę iść na koncert kogoś, kto jest ubrany w czarny golf i jeansy, śpiewa z samą gitarą, nie ma tancerzy i fajerwerków dookoła, nie podwiesza się na linie, bo mnie interesuje muzyka – to, czy mnie to wzrusza, czy mnie dotyka. Na festiwalu Eurowizji nic nie jest w stanie dotknąć mnie muzycznie – oceniła.

Jeżowska nie lubi Eurowizji. Podzieliła się też wyznaniem o Steczkowskiej

I dodała, że "to jest show, więc jak ktoś lubi takie widowiska i nie szuka muzyki dla uszu, tylko dla oczu", to jest to jak najbardziej dla niego. Jeżowska stwierdziła, że już po dwóch pierwszych wykonach eurowizyjnych "jest zmęczona". – Wszyscy mają ogień, fajerwerki, ledy, lateksy, koronki, cyce, pupa, peruki, heavy-metalowcy z rogami, no, wszystko tam jest. To jest widowisko-cyrk. Mnie to męczy – wyznała.