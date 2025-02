Tak wyglądało show Steczkowskiej podczas preselekcji do Eurowizji

– Wymyśliliśmy, że nawet polecę na chwilę w górę. [...] To trzeba zrobić na własnych rękach i jeszcze śpiewając w czwartej oktawie i potem jeszcze spaść z powrotem. [...] To jest trochę niemożliwe i nie wiem, czy to się uda. [...] Jestem z kaskaderami umówiona, żeby to sprawdzić. Zobaczymy. Jeśli się uda, to będzie to naprawdę wow – mówiła piosenkarka w rozmowie z Eską. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem i Steczkowska "poleciała w górę". Oto jak wyglądało jej show: