Wiadomo, co dalej z pracą Steczkowskiej w Polsacie. "Gościnnie zastąpi ją inna gwiazda"

Justyna Steczkowska wygrała polskie eliminacje do Eurowizji i w maju pojedzie do Bazylei, aby tam reprezentować nasz kraj. Zanim jednak piosenkarka rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z tym konkursem, była jurorką w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wiadomo, co dalej z jej udziałem w show.