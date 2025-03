Plecak / torba podróżna Spilbergen Dublin z Action. Viralowy hit idealny do samolotu Fot. Piotr Kamionka/REPORTER, https://www.tiktok.com/@promkowe.hity

Torba / plecak podróżny Spilbergen Dublin nie jest nowością. Już w zeszłym roku można go było kupić w Action... o ile mieliśmy szczęście. Tylko jak się pojawia, od razu jest wykupowany ze sklepów, a internauci dzielą się namiarami, gdzie go jeszcze można dostać.

Ostatnio powrócił do Action i znów filmiki z nim stały się viralami. Tylko ten jeden, poniżej wygenerował 275 tys. odsłon na TikToku, a bynajmniej nie jest jedynym na ten temat. Można się więc spodziewać, że bardzo szybko plecaki znikną z półek. Niektórzy kupują je dla całej rodziny, a niektórzy po to, by potem odsprzedać z zyskiem w internecie...

Plecak / torba podróżna Spilbergen Dublin z Action. Hit idealny do samolotu

Dlaczego ten plecak stał się hitem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ma wymiary 25 x 20 x 40 cm (i 20 litrów pojemności). Właśnie taki maksymalny rozmiar mają bagaże podręczne w wielu liniach lotniczych. Nie musimy więc się martwić, że obsługa nas cofnie na lotnisku.

Taki plecak bowiem można wnieść do samolotu i wsunąć pod siedzenie. Nie trzeba za niego dodatkowo płacić, w przeciwieństwie do tego rejestrowanego, który trafia do luku bagażowego. Jeśli więc lecimy gdzieś np. na weekend, to taki plecak powinien nam wystarczyć.

Druga jego zaleta, to oczywiście cena. Kosztuje niecałe 45 zł. Trudno znaleźć tańszy plecak, nawet na Temu. Na Allegro są podobne w takiej cenie... ale trzeba dopłacić za dostawę, bo muszą być sprowadzone z Chin.

Można wziąć też zwykłą torbę, ale ta nie będzie tak praktyczna, nie założymy jej na plecy i np. nie będzie miała kieszeni na laptopa. To wszystko sprawia, że plecak z Action jest podróżniczym hitem.

Do tego przy takiej cenie ma dobrą jakość wykonania i jest w stanie "wytrzymać" kilka lotów, o czym świadczą komentarze internautów na stronie Pepper.

"Po kilku wyjazdach jest jeszcze lepiej. Sam klaszcze przy lądowaniu. U mnie Ryanair trzy wyjazdy i ciągle zamek sprawny i szwy całe".

"Właśnie wróciliśmy z wyjazdu gdzie lecieliśmy WizzAir z tym plecakiem i całą podróż godnie zniósł".

"Właśnie kupiłem, matko ile on ma funkcji noszenia, jest kieszeń z tyłu na ukrycie 'szelek' (nie wiem, jak to się nazywa), jest kieszeń na laptopa, a nawet pas na ramię dodali. Materiał w dotyku jest solidny, no ideał".

"Kupiłem dzisiaj, wygląda całkiem przyzwoicie. Wewnątrz jest kilka przegródek. Ponadto w zestawie pasek na ramie, dzięki czemu można go przypiąć od boku i nosić wygodniej niż na plecach. W tej cenie bardzo udany zakup".