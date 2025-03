Nowa moda w podróżach. Polacy kochają Set-Jetting, choć nawet o tym nie wiedzą

Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę inspiruje was do podróży w różne miejsca? Duży wpływ na pewno mają social media. Chętnie słuchamy porad znajomych i przyjaciół. Ale jest jeszcze jeden czynnik, którym czasami kierujemy się podświadomie, a na Polaków działa bardzo dobrze.