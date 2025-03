Włochy mają wszystko to, czego można chcieć od idealnych wakacji. Piękne plaże, słoneczną pogodę, a także kuchnię, na myśl o której człowiek od razu robi się głodny. Prawdziwych smaków Italii najlepiej szukać na północy, w regionie Emilia-Romania. Nadal doświadczycie tam prawdziwej włoskiej gościnności, co z każdym rokiem coraz bardzie przyciąga polskich turystów.

Polacy szturmują włoski region. Jesteśmy kluczowym elementem ich turystyki

Region Emilia Romania rozciąga się na północ od Florencji i na południe od Werony. Jego stolicą jest Bolonia, a turyści bardzo chętnie odwiedzają tam także Ravennę, czy wręcz uwielbiane przez Polaków Rimini na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, skąd bardzo blisko jest już do San Marino .

Jak dowiedział się naTemat, w 2024 roku region ten odwiedziło aż 184 392 turystów z naszego kraju. To wzrost o 19 proc. w porównaniu do 2023 roku. Nasi turyści spędzili tam blisko 700 tys. nocy.

Tym samym zaczynamy dość szybko gonić Francuzów, którzy są drugą siłą tamtejszego rynku za sprawą 270 550 turystów w 2024 roku. Wiele brakuje nam natomiast do liderów, którymi są Niemcy . Jednak mimo przeszło miliona odwiedzin podróżnych z Germanii, to właśnie na Polaków chcą postawić lokalne władze.

Polacy kochają Rimini. Za kilka lat przegonimy tam Niemców

Najbardziej dynamicznie rośnie liczba polskich turystów w Rimini. To raczej nie jest zaskoczeniem, bo nie od dziś wiadomo, że Polacy kochają odpoczywać nad brzegiem morza, a Adriatyk jest nam szczególnie bliski.

Serwis teleromagna.it już w grudniu 2024 roku wspominał, że to właśnie na nas chcą postawić lokalne władze w Rimini. "Obecny kryzys gospodarczy w Niemczech niepokoi turystykę w Romanii. Rimini stara się zastąpić nieobecnych Polakami, rynkiem, który stale rośnie dzięki połączeniom lotniczym" – informowali dziennikarze. Dodając, że Polacy są drugą siłą w tym regionie i stanowią już połowę rynku niemieckiego.

Ale co sprawiło, że Polacy tak chętnie latają w tę część Włoch ? Połączenia lotnicze są bardziej konsekwencją dużego zainteresowania. Można przypuszczać, że oprócz pięknych plaż znaczenie miały ciekawe atrakcje, o których za moment, ale i autentyczność regionu. Emilia Romania to nadal miejsce, które najchętniej odwiedzają Włosi, a nie obcokrajowcy.

Najsmaczniejszy region Włoch. Będziecie podjadać i zwiedzać, bo naprawdę jest co

Jeżeli odwiedzicie Emilię Romanię, z pewnością nie wyjedziecie stamtąd głodni. Właśnie z tego regionu pochodzą aż 44 produkty, których autentyczność i jakość potwierdzono włoskimi oznaczeniami DOP (ChNP) lub IGP (ChOG). Niektóre z artykułów doskonale znacie z półek polskich sklepów. Właśnie tam produkowane są sery Parmigiano Reggiano, Grana Padano, albo wędliny Prosciutto di Parma, Prosciutto di Modena. Tam także narodziła się pancetta, czyli dojrzewający boczek. To bez wątpienia jedna z najsmaczniejszych części Włoch.

Na miejscu spróbujecie też wyśmienitej oliwy z oliwek. Wytrawni smakosze mogą natomiast ruszyć szlakiem winiarskim. A kiedy będziecie mieli już dość degustacji (o ile to w ogóle możliwe), warto zadbać o nieco aktywności, albo pozwiedzać. Emilia Romania słynie z bardzo dobrych ścieżek rowerowych. Wybierając trasę Via Romania, możecie połączyć podziwianie zmiennego krajobrazu regionu z degustacją jego największych przysmaków.

Emilia Romania to także dobre miejsce na krótkie city breaki. W motoryzacyjnym niebie znajdą się tam przede wszystkim miłośnicy szybkich aut. Od Modeny do Bolonii rozciąga się Motor Valley, w której jest aż 13 muzeów poświęconych koniom mechanicznym. W tym dwa należące do Ferrari. Dodatkowo w regionie znajdziecie aż 14 miejsc wpisanych na listę UNESCO. Tych najpopularniejszych możecie szukać w Bolonii, Ferrarze, Modenie i Rawennie.