Złodzieja można spotkać niestety wszędzie. Okazuje się, że ich instynkt do nielegalnego przywłaszczania rzeczy działa nawet na pokładzie samolotu. I pewnie zachodzicie w głowę, co takiego można wynieść z pokładu? Okazuje się, że całkiem sporo.

Złodzieje na pokładzie. Steward opowiedział o nieprawdopodobnej kradzieży

W najnowszym filmiku opublikowanym na TikToku Bartek, steward znany z kanału @samolatajacy, postanowił opowiedzieć, co pasażerowie kradną z pokładu. Nie od dziś wiadomo, że pasażerowie wynoszą koce i słuchawki, ale ta historia była o wiele dziwniejsza.

– Jedna osoba z załogi jest odpowiedzialna za sprawdzanie toalet. I to było moje zadanie w klasie ekonomicznej – zaczął steward. Dodał, że robi się to ze względów bezpieczeństwa, ale i po to, żeby uzupełnić papier, ręczniki czy mydło i sprawdzić czystość.