Ziobro ma kłopoty. Do sądu właśnie trafił wniosek o jego aresztowanie

Szefowa komisji ds. Pegasusa, Magdalena Sroka, poinformowała, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go przed komisją. Dokument został złożony we wtorek, 4 marca.