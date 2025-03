Jako pierwszy – ok. godz. 10:30 – zeznania złożyć miał Maciej Wąsik. Mariusza Kamińskiego komisja śledcza ds. Pegasusa miała przesłuchać w południe. Taki był plan, ale już od kilku dni rosły wątpliwości co do tego, czy ułaskawieni politycy PiS stawią się przed komisją.