Kaczyński skrytykował Czarnka. To powiedział prezes PiS

Kaczyński nie szczędził także krytyki wobec obecnego rządu Donalda Tuska . Jego zdaniem jest on fatalny i powinien podać się do dymisji.

– Jest tak fatalny, że jedyne, co może zrobić dobrego dla Polski, to się podać do dymisji. Zresztą powtarzam, cała ta historia ostatnich lat – łącznie z katastrofą smoleńską, dokładnie z zamachem smoleńskim – pokazuje, jaki to jest rząd. I to jest jasne. Tylko ludzie złej woli mogą tego nie brać pod uwagę – stwierdził prezes PiS.