– Dziwię się. Nie rozumiem takich słów, bo wszystko można wyrazić zupełnie inaczej. Można to, że komuś się coś nie podoba, powiedzieć w inny sposób – mówił Mastalerek. Dodał, że jego zdaniem "to jest błąd".

Burza po obeldze Czarnka. A ten idzie w zaparte

– Ktoś taki jak prezydent Ukrainy jadąc do Stanów Zjednoczonych, prosząc o dalszą pomoc, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i jak się zachować. Wyobraźcie sobie państwo prezydenta Polski, który jedzie do Ameryki i mówi: "żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka". No, głupek – powiedział Czarnek w rozmowie z dziennikarzami.