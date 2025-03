Z opóźnieniem, ale z pompą

"Plan 21". To zapowiedział Nawrocki ze sceny

Gdy wreszcie Nawrocki pojawił się na scenie, z miejsca przeszedł do ofensywy. Zapewnił, że "demokracja walcząca musi się skończyć", uderzając w Zielony Ład i "zielone szaleństwo" , a także w "Polskę Donalda Tuska". Podkreślał, że jest skuteczny i realizując swój "Plan 21", zamierza zagonić obecny rząd do pracy.

Kaczyński przemawia i namaszcza. "To nasz kandydat. Innego nie ma"

– Sądzę, że nawet ci, bo dziś tacy są, po tej naszej stronie, także PiS, którzy byli za Karolem Nawrockim, ale nie wiedzieli tak na pewno, czy to jest nasz partyjny kandydat także, czy my go popieramy, jako kandydata obywatelskiego, już dzisiaj wiedzą, że to kandydat, nasz kandydat. Innego nie ma – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji programowej Karola Nawrockiego.