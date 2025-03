Action przecenił sprzęt znanej marki. Obecnie kosztuje niecałe 40 zł Fot. Jakub Kaminski/East News

Reklama.

W Action w dniach od 5 do 11 marca będzie dostępna lampa Grundig w cenie zaledwie 35,99 zł. Jej regularna cena wynosi 53,95 zł. Jak to zwykle bywa w Action, warto się pospieszyć, ponieważ tego typu produkty szybko znikają z półek sklepowych.

Action przecenił sprzęt znanej marki. Obecnie kosztuje niecałe 40 zł

Jakie ta lampa ma paramenty? Na stronie Action czytamy, że ma ona obrotowy statyw z elastyczną szyjką oraz regulowane światło: chłodna biel, ciepła biel i neutralne. Można ją podłączyć za pomocą USB.

"Mając idealne oświetlenie, zrobisz sobie najpiękniejsze selfie. Doskonale nada się do tego lampa pierścieniowa na statywie. Sprawdzi się także np. podczas kręcenia vlogów. Łatwo umieścisz smartfon w uchwycie i odpowiednio go ustawisz. Możesz wybrać pasujący kolor na wszystkie okoliczności. Zmienisz go bez trudu przełącznikiem. Ta lampa zapewni odpowiednie wykończenie zdjęcia" – podano na stronie sklepu Action.

Reklama.

Ostatnio pisaliśmy też o innym hicie Action – torbie/plecaku podróżnym Spilbergen Dublin. Ostatnio powrócił do Action i znów filmiki z nim stały się viralami. Co ciekawe, niektórzy kupują je dla całej rodziny, a niektórzy po to, by potem odsprzedać z zyskiem w internecie.

W Action warto szukać też tego plecaka

Dlaczego ten plecak stał się hitem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ma wymiary 25 x 20 x 40 cm (i 20 litrów pojemności). Właśnie taki maksymalny rozmiar mają bagaże podręczne w wielu liniach lotniczych. Nie musimy więc się martwić, że obsługa nas cofnie na lotnisku.

Reklama.

Taki plecak bowiem można wnieść do samolotu i wsunąć pod siedzenie. Nie trzeba za niego dodatkowo płacić, w przeciwieństwie do tego rejestrowanego, który trafia do luku bagażowego. Jeśli więc lecimy gdzieś np. na weekend, to taki plecak powinien nam wystarczyć.