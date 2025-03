Gdzie Biedronka i Lidl się bije, tam trzeci korzysta. Oto nowy, najtańszy sklep w Polsce

Jaką macie pierwszą myśl, kiedy ktoś zapyta o to, która sieć sklepów jest najtańsza w Polsce? Wiele osób od razu pewnie powie, że Biedronka i... będzie bardzo blisko, ale to nie ona jest liderem. Od dłuższego czasu zaszczytny tytuł króla najniższych cen należy do kogoś innego. I najnowszy raport to potwierdza.