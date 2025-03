Morawiecki zaskakująco pouczył Zełenskiego. "Nie ciągnie się tygrysa za wąsy"

Mateusz Morawiecki nawiązał do kłótni Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem, do której doszło w Białym Domu. Były premier w zaskakujących słowach odniósł się do zachowania prezydenta Ukrainy.