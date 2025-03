Musk znów szokuje. "Wiceprezydent" chce, by USA wyszły z NATO i ONZ

Elon Musk znów namieszał w sieci. Tym razem wystarczyły dwa słowa, by wywołać burzę: "Zgadzam się". Tak skomentował pomysł, by USA opuściły NATO i ONZ. To nie pierwszy raz kiedy wpływowy miliarder kwestionuje najważniejszy międzynarodowy wojskowy sojusz na świecie.