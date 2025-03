Zełenski i Trump otwarcie starli się w Białym Domu 28 lutego na spotkaniu, na którym mieli podpisać umowę o podziale bogactw mineralnych Ukrainy i omówić umowę pokojową z Rosją . "Wcale nie zachowujesz się wdzięcznie. To nie jest miła rzecz" – powiedział Trump. "Będzie bardzo trudno robić takie interesy" – dodał.

Do wstrzymania pomocy miało dojść po serii spotkań Trumpa z najwyższymi rangą urzędnikami ds. bezpieczeństwa narodowego w Białym Domu. Może mieć ona fatalny wpływ na zdolności Ukrainy do prowadzenia wojny.

Urzędnik, rozmówca CNN, powiedział, że zarządzenie Trumpa pozostanie w mocy, dopóki Trump nie stwierdzi, że Zełenski zobowiązał się do prowadzenia rozmów pokojowych. Nie użył słowa szantaż, ale uznał, iż jest to w zasadzie zmuszanie Ukrainy do negocjacji poprzez groźbę dalszych strat na polu bitwy.