"Kingsman: Tajne służby" to film akcji z 2014 roku w reżyserii Matthew Vaughna, który z powodzeniem połączył szpiegowską konwencję z czarną komedią i widowiskową akcją. Produkcja jest luźną adaptacją serii komiksów "Kingsman" autorstwa Marka Millara i Dave’a Gibbonsa.

O czym jest "Kingsman: Tajne służby"?

W roli głównej występuje Taron Egerton jako Eggsy – młody chłopak z przedmieść, który zostaje zwerbowany do tajnej brytyjskiej organizacji szpiegowskiej Kingsman. W roli jego mentora błyszczy Colin Firth, który zaskoczył swoją świetną formą w scenach walki. Na ekranie pojawiają się także takie gwiazdy, jak Samuel L. Jackson jako ekscentryczny złoczyńca Valentine, Mark Strong, Michael Caine i Mark Hamill.

Film jest pełen widowiskowych scen akcji, które zostały zrealizowane w niezwykle dynamiczny i kreatywny sposób – ikoniczna już scena w kościele to jeden z najlepszych momentów w całej serii. "Kingsman" nie tylko dostarcza adrenaliny, ale także bawi – dialogi są błyskotliwe, humor idealnie wyważony, a całość emanuje stylem inspirowanym klasycznymi filmami o Jamesie Bondzie, ale jest znacznie śmieszniej, absurdalniej i bardziej krwawo.

Jeśli lubisz kino szpiegowskie, ale z dużą dawką luzu, przemocy i nietuzinkowego podejścia do tematu, "Kingsman: Tajne służby" to pozycja obowiązkowa. Film przypadnie do gustu fanom "Mission: Impossible" czy "Kick-Ass", który również wyszedł spod ręki Matthew Vaughna, a także wszystkim tym, którzy chcieliby, aby seria o Bondzie... była mniej na serio i poszła na całość.