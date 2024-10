Pościgi, strzelaniny i bijatyki, napięcie i szybkie tempo. Kochasz kino akcji? Ten ranking jest dla ciebie! Oto osiem najlepszych filmów sensacyjnych w historii kina, ale nie według krytyków, a widzów. Będą zaskoczenia, bo nie każdy film akcji... jest typowym filmem akcji.

Widzowie mają swoje ulubione filmy akcji Fot. Kadr z filmów "Incepcja" i "Mroczny rycerz"

Najlepsze filmy akcji wszech czasów według widzów

W naszym zestawieniu znalazły się zagraniczne filmy sensacyjne, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (pamiętajcie, że to oceny z 14 października i mogą się one nieznacznie zmienić). Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz widzów z polskiego serwisu Filmweb.

Uwaga: spośród filmów oznaczonych tagiem "akcja" na IMDb, wybraliśmy te, które najbardziej wpisują się w ten gatunek (pominęliśmy, chociażby trylogię "Władca pierścieni", w której, owszem, akcji nie brakuje, ale filmami sensacyjnymi dzieł Petera Jacksona raczej nie nazwiemy). Oto osiem najlepszych filmów akcji według widzów.

8. Mroczny Rycerz powstaje (2012)

Ocena widzów na IMDb: 8,4/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc.

Finał trylogii Christophera Nolana o Batmanie opowiada historię tytułowego bohatera (Christian Bale), który wraca do Gotham City, by zmierzyć się z terroryzującym miasto Bane'em (Tom Hardy). Ponadto na drodze Wayne'a stanie także bezwzględna włamywaczka Selina Kyle (Anne Hathaway), która pod osłoną nocy zamienia się w Kobietę-Kot.

"Mroczny rycerz powstaje" zachwyca złożonymi postaciami i dynamicznymi scenami akcji, w tym spektakularnym finałem, a Nolan ponownie mistrzowsko łączy widowiskowość z głębią emocjonalną (tym razem porusza tematy odkupienia, poświęcenia i walki z własnymi demonami).

Film, chociaż w cieniu niezapomnianego "Mrocznego Rycerza" (który jeszcze na tej liście się pojawi), został doceniony przez widzów i jest epickim zamknięciem historii jednego z najbardziej kultowych bohaterów komiksowych w wydaniu Nolana.

7. Leon zawodowiec (1994)

Ocena widzów na IMDb: 8,5/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 75 proc.

"Leon zawodowiec" Luca Bessona to uwielbiany klasyk kina akcji, który od lat cieszy się popularnością. W sercu filmu znajduje się bowiem nietypowa relacja pomiędzy płatnym zabójcą Leonem (Jean Reno) a 12-letnią Mathildą (Natalie Portman). Po brutalnej śmierci swojej rodziny, Mathilda znajduje schronienie u Leona, który zaczyna szkolić ją na zabójczynię.

Widzowie do dziś cenią film za intensywne sekwencje akcji i sceny walki, surową przemoc oraz napięcie, które narasta wraz z rozwojem historii. Besson stworzył opowieść pełną emocji i zbudowaną na kontrastach – mamy i brutalne starcia, i bliskie relacje między bohaterami.

Te są jednak problematyczne – szczególnie kiedy zaledwie 13-letnia wówczas aktorka zwraca się do swojego opiekuna jak do kochanka lub tańczy przed nim w samej bieliźnie. Jednak pomimo kontrowersji "Leon zawodowiec" (z rewelacyjną obsadą, w której znalazł się również Gary Oldman) do dziś pozostaje jednym z ulubionych filmów akcji według widzów.

6. Gladiator (2000)

Ocena widzów na IMDb: 8,5/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 80 proc.

"Gladiator" w reżyserii Ridleya Scotta skupia się na losach Maximusa (nagrodzony Oscarem Russell Crowe), rzymskiego generała, który staje się gladiatorem, aby pomścić swoją rodzinę i obalić skorumpowanego cesarza Kommodusa (Joaquin Phoenix). Mimo że to epickie widowisko historyczne i dramat, to spokojnie można uznać go również za film akcji.

W filmie kluczową rolę odgrywa dramatyczna opowieść o zemście i honorze, jednak pełno w nim dynamicznych scen walk i spektakularnych pojedynków gladiatorów, a sam kinowy hit odgrywa monumentalna bitewna sekwencja. Szczególnie zapadające w pamięć są starcia na arenie, które ukazują brutalność starożytnego Rzymu i doskonale budują napięcie.

Historyczne widowisko o generale Maximusie otrzymało pięć Oscarów, w tym za najlepszy film, a powszechnie to właśnie "Gladiator" uważany jest za najlepszy, a z pewnością za najbardziej znany film Ridleya Scotta. A co ważne, w listopadzie 2024 roku doczekamy się "Gladiatora 2" z Paulem Mescalem, Pedrem Pascalem i Denzelem Washingtonem. Powtórzy sukces "jedynki"?

5. Siedmiu samurajów (1954)

Ocena widzów na IMDb: 8,6/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 proc.

"Siedmiu samurajów" w reżyserii Akiry Kurosawy, jednego z najwybitniejszych japońskich filmowców, to bezsprzecznie jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych filmów w historii kina akcji (i w historii kina w ogóle), który ukształtował ten gatunek na dekady.

Akcja dzieła z 1954 roku rozgrywa się w czasach najkrwawszej epoki w dziejach Kraju Kwitnącej Wiśni zwanej Sengoku. Fabuła skupia się na rolnikach, którzy zatrudniają siedmiu roninów (bezpańskich samurajów), by ochronili ich przed grasującymi bandytami.

Zdesperowani mieszkańcy wioski i samurajowie łączą siły, aby stawić czoła liczniejszym przeciwnikom, co prowadzi do wielu emocjonujących scen bitewnych. Kurosawa stworzył jedne z najbardziej pamiętnych sekwencji akcji w kinie, do tego z realistycznymi i pełnymi napięcia walkami. Jednak "Siedmiu samurajów" nie tylko przyciąga intensywną akcją, ale też głęboko porusza tematami honoru, poświęcenia i solidarności.

4. Terminator 2: Dzień sądu (1991)

Ocena widzów na IMDb: 8,6

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Pora na "Terminator 2: Dzień sądu" Jamesa Camerona, który na IMDb został oceniony wyżej niż oryginalny "Terminator" z 1984 roku (zresztą powszechnie uważany jest za jeszcze lepszy od "jedynki").

Tym razem cyborg T-800 (Arnold Schwarzenegger) zostaje wysłany z przyszłości, aby chronić młodego Johna Connora (Edward Furlong), przyszłego lidera powstania przeciwko maszynom. W międzyczasie z przyszłości przybywa także nowy, bardziej zaawansowany Terminator – T-1000 (Robert Patrick), który ma za zadanie zlikwidować Johna, co prowadzi do intensywnej walki o przetrwanie.

Film łączy w sobie spektakularne sceny akcji, jak pościgi motocykli, brutalne pojedynki oraz nowatorskie efekty wizualne, w tym wykorzystanie CGI, co w tamtych czasach było przełomem. Jednak Cameron zręcznie łączy intensywną akcję z ważnymi tematami, jak wpływ technologii na ludzkość (dziś bardzo aktualny), oraz emocjalną relacją T-800 z małym Johnem. To wszystko sprawiło, że "Terminator 2" jest dziś klasykiem, który ma na koncie cztery Oscary.

3. Matrix (1999)

Ocena widzów na IMDb: 8,7/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc.

Film "Matrix" z 1999 roku na nowo zdefiniował kino science fiction i akcji, wprowadzając rewolucyjne efekty komputerowe i stając się jednym z najważniejszych widowisk w historii gatunku. To kultowe dzieło sióstr Wachowskich zapoczątkowało serię, która zyskała trzy kontynuacje: "Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje" z 2003 roku oraz "Matrix Zmartwychwstanie" z 2021 roku.

Główny bohater, Neo (Keanu Reeves), jest utalentowanym hakerem, który próbuje odkryć prawdę o enigmatycznym Morfeuszu (Laurence Fishburne). Kiedy spotyka tajemniczą Trinity (Carrie-Anne Moss), jego życie zostaje wywrócone do góry nogami. Neo odkrywa, że rzeczywistość, w której żyje, jest w rzeczywistości symulacją komputerową, a Morfeusz wierzy, że Neo jest "Wybrańcem", który wyzwoli ludzkość spod jarzma programu Matrix i doprowadzi do jego zniszczenia.

"Matrix" to nie tylko dynamiczna akcja i spektakularne efekty specjalne, ale także filozoficzna opowieść o naturze rzeczywistości, wolności i kontroli. A to wszystko sprawiło, że film z Reevesem stał się jednym z najważniejszych tytułów w popkulturze, który do dziś inspiruje kolejnych twórców filmowych.

2. Incepcja (2010)

Ocena widzów na IMDb: 8,8/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc.

"Incepcja" Christophera Nolana opowiada o wyjątkowym złodzieju (Leonardo DiCaprio), który specjalizuje się w wykradaniu cennych informacji z ludzkich umysłów podczas snu. Jego niebezpieczna kariera doprowadziła do tego, że stracił wszystko, co było dla niego najważniejsze. Teraz, aby odzyskać to, co kocha, staje przed najtrudniejszym zadaniem – zamiast kradzieży, musi zaszczepić w czyimś umyśle zupełnie nową myśl, co jest niemal niemożliwym wyzwaniem.

"Incepcja", połączenie filmu sensacyjnego, thrillera i science fiction zyskała ogromne uznanie, zdobywając cztery Oscary, choć wszystkie w kategoriach technicznych – w tym za oszałamiające efekty specjalne, które przeniosły widzów do świata snu i niesamowitych wizualnych iluzji.

"Incepcja" z gwiazdorską obsadą (Michael Caine, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Elliot Page oraz Marion Cotillard) od razu stała się kultowym filmem wśród produkcji określanych jako "mózgotrzepy", które zmuszają widzów... do główkowania. Zresztą do dzisiaj wielu fanów zastanawia się, o co właściwie chodziło w zakończeniu.

1. Mroczny Rycerz (2008)

Ocena widzów na IMDb: 9/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

I miejsce pierwsze, czyli "Mroczny Rycerz", druga część trylogii Christophera Nolana (tak, znowu Nolan) o Batmanie, która zadebiutowała w 2008 roku. Choć jest to film superbohaterski, zawiera również elementy thrillera, kina akcji i kryminału, a w każdym z tych gatunków jest na czele stawki w IMDb.

W tej mrocznej interpretacji komiksowej opowieści, Batman (grany przez Christiana Bale’a) łączy siły z prokuratorem okręgowym Harveyem Dentem (Aaron Eckhart) oraz porucznikiem Jamesem Gordonem (Gary Oldman), aby walczyć z przestępczością w Gotham. Ich wysiłki zostają jednak pokrzyżowane, kiedy na scenę wkracza nieprzewidywalny przestępca, Joker (Heath Ledger nagrodzony pośmiertnie Oscarem).

Film zachwyca reżyserią, realizacją i grą aktorską, a akcja jest dynamiczna, przeplatana mocnymi i brutalnymi (nieraz szokującymi) scenami. Słynny pościg przez Gotham do dziś pozostaje jedną z najlepszych takich sekwencji w historii. Nolan nieustannie buduje też napięcie, mistrzowsko tworzy mroczny klimat, stawia też trudne pytania o moralność. Cała trylogia twórcy "Oppenheimera" często uznawana jest zresztą za najlepszą adaptację przygód Batmana, jaka kiedykolwiek powstała.