Coraz trudniejsza sytuacja Ukrainy. Kolejna kluczowa pomoc odcięta

Korespondent Białego Domu Edward Lawrence zacytował Ratcliffe’a w serwisie X informując, że dyrektor CIA czeka na "współpracę z Ukrainą w celu osiągnięcia pokoju po liście do prezydenta USA".

Przed wydaniem tego oświadczenia "Financial Times", powołując się na urzędników zaznajomionych ze sprawą, poinformował, że Stany Zjednoczone zaprzestały wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem. Jakby tego było mało, Stany Zjednoczone podobno zakazały Wielkiej Brytanii dzielenia się amerykańskimi informacjami wywiadowczymi z Kijowem.

O co chodzi ze wspomnianym listem? Trump we wtorek podczas swojego wystąpienia przed Kongresem stwierdził, że otrzymał list od ukraińskiego przywódcy, w którym ten wyraził gotowość do negocjacji.