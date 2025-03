Krzysztof Kononowicz zmarł w hospicjum. Miał 62 lata

Kontrowersyjny polityk i biznesmen dosłownie parę tygodni temu zajmował się tym, co się działo z Kononowiczem w ostatnim czasie (do tego jeszcze przejdziemy) i jak stał się ofiarą swoich "opiekunów", którzy prowadzili kanał Mleczny Człowiek. Złożył nawet w tej sprawie zawiadomienie w prokuraturze 25 lutego .

Smutny koniec Krzysztofa Kononowicza. Jego śmiercią zajmie się prokuratura?

Już od lat było wiadomo, że źle się dzieje w życiu Krzysztofa Kononowicza i nie chodziło tylko o zdrowie, ale o to, że jest wykorzystywany przez osoby, które go filmują. W 2022 roku poświęcono temu odcinek programu "Sprawa dla reportera" w TVP .

Tak jakby nie chciano, by opuścił swoją monitorowaną przez kamery (jedną z nich widać na nagraniu, możemy się domyślać, że zamontował ją twórca kanału Mleczny Człowiek) posesję lub odwrotnie: by nikt mu nie mógł przyjść z pomocą.

"Sprawa jest w prokuraturze. Ten człowiek wykorzystywał go przez lata. Kiedy przestał zarabiać, to go zostawił. Nie mówię, że to jest jego robota, ale od 3 dni ten łańcuch wisi. Bez jedzenia, do łazienki nie da rady wyjść" – mogliśmy usłyszeć na filmiku autorstwa youtubera o ksywie Olo. Był na miejscu i transmitował interwencję policji i strażaków. Więcej pisałem o tym tutaj.