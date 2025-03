Jak podaje w czwartek 6 marca CBOS, na tym samym poziomie utrzymały się notowania Koalicji Obywatelskiej, na którą chce głosować co trzeci potencjalny wyborca (34 proc.). Na drugim miejscu z poparciem 26 proc. ankietowanych znalazło się Prawo i Sprawiedliwość .

Nowy sondaż pokazał wysokie poparcie dla Konfederacji

"Notowania ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego zmalały od ostatniego pomiaru o 3 punkty procentowe, co wpisuje się w rejestrowany od początku lutego trend spadkowy w poparciu dla tej partii" – wskazał rządowy ośrodek w przygotowanym opracowaniu. Obecnie oba ugrupowania dzieli 8 punktów procentowych.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się Lewica (ze spadkiem o 2 punkty procentowe) oraz Trzecia Droga (bez zmian) – z poparciem na poziomie 4 proc. "W przypadku Lewicy jest to najsłabszy wynik od ostatnich wyborów parlamentarnych" – podkreśla CBOS.

Tak Polacy patrzą na rząd Tuska

CBOS ostatnio przeprowadził także sondaż dotyczący poparcia dla koalicyjnego rządu premiera Donalda Tuska . Jego gabinet obecnie popiera 36 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w styczniu.

Spadła również liczba przeciwników obecnej władzy – z 43 proc. do 39 proc. Neutralny stosunek do gabinetu deklaruje 21 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 pkt proc., natomiast 3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.