Obecnie koalicyjny rząd premiera Donalda Tuska popiera 36 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w styczniu. Spadła również liczba przeciwników obecnej władzy – z 43 proc. do 39 proc. Neutralny stosunek do gabinetu deklaruje 21 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 pkt proc., natomiast 3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.