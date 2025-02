Trzaskowski skomentował sensacyjny sondaż. Tak powiedział o Mentzenie

Kandydat Koalicji Obywatelskiej i prezydent Warszawy we wszystkich dotychczasowych sondażach wygrywa I turę majowych wyborów. W większości odnosi też sukces w dogrywce. Tylko raz inny wynik dał sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą pod koniec stycznia, w którym Rafał Trzaskowski przegrał w II turze z Karolem Nawrockim .

W piątek polityk KO odniósł się także do poglądów konfederaty. Jak powiedział, to "Polki i Polacy będą oceniać to, jakie poglądy ma Mentzen".