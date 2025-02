Mentzen strącił Nawrockiego w nowym sondażu. Teraz analityk włożył kij w mrowisko

Najnowszy sondaż prezydencki jest nie tylko zaskakujący, ale wręcz sensacyjny. Sławomir Mentzen wyprzedził Karola Nawrockiego i to kandydat Konfederacji zmierzyłby się z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów. To musiało wywołać reakcje wśród polityków PiS. I wywołało, jednak wydaje się, że nie przykładają do tego większej wagi. Kij w mrowisko włożył też analityk Daniel Pers.