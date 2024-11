Wizz Air ogłasza nowe trasy z Polski. Będzie w czym wybierać

Premiery dwóch kolejnych tras będą miały miejsce 17 czerwca. Wówczas odleci pierwszy samolot do niemieckiego Bergen, a także włoskiej Geniu. W obu tych przypadkach loty będą odbywały się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty.

Nowe połączenia Wizz Aira. Będzie też więcej lotów istniejących trasach

O nowościach z Katowic pisaliśmy już w piątek rano. W Dzień Dziecka zadebiutuje połączenie do Kiszyniowa, czyli stolicy Mołdawii . Będzie to już kolejna taka trasa z Polski. Dotychczas była dostępna jedynie z Lotniska Chopina . Połączenia będą odbywały się cztery razy w tygodniu (wtorki, czwartki, soboty i niedziele). Dzień później zadebiutuje połączenie do włoskiej Pizy, gdzie samoloty będą latały w poniedziałki, środy i piątki.

3 czerwca z Katowic odleci natomiast pierwszy samolot do Madrytu. Loty będą realizowane we wtorki, czwartki i soboty. Nieco dłużej, bo aż do 28 października 2025 roku trzeba będzie zaczekać na uruchomienie połączeń do Agadiru. Na tej trasie Wizz Air będzie latał dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.