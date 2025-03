Od 2025 roku obowiązkowa rejestracja obejmie nie tylko obywateli wszystkich krajów UE, ale także podróżnych z USA i Australii . Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Wielkiej Brytanii , polscy turyści podróżujący od 2 kwietnia będą zobowiązani do wcześniejszej rejestracji w systemie. Możliwość składania wniosków zostanie uruchomiona już w marcu.

Lotnisko Chopina w Warszawie poinformowało na Facebooku, że od 5 marca obywatele Polski objęci ruchem bezwizowym będą mogli składać wnioski o elektroniczną autoryzację podróży (Electronic Travel Authorisation – ETA). Dokument ten będzie wymagany do wjazdu do Wielkiej Brytanii .

Nowe zasady będą dotyczyć wszystkich obywateli Polski, w tym też dzieci, podróżujących do Wielkiej Brytanii:

w celach turystycznych, na odwiedziny u rodziny lub znajomych, w celu tranzytu do innego państwa (z wyjątkiem osób pozostających w strefie tranzytowej lotnisk Heathrow i Manchester).

Wielka Brytania zmienia zasady wjazdu. Będą dodatkowe opłaty

Wniosek o ETA będzie można złożyć za pomocą aplikacji mobilnej UK ETA lub na stronie internetowej. Koszt autoryzacji wyniesie 10 GBP (ok. 52 zł) za każdą osobę, w tym dzieci. Dokument będzie ważny przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, do którego został przypisany.