"Żandarmeria wojskowa przeszukuje nasze mieszkanie szukając części tupolewa te które Putin zostawił Tuskowi lub te które niszczały przez lata w bliźniaczym tupolewie kiedy uwiarygadniano kłamstwa Anodiny" – napisała dziennikarka. Do wpisu dołączyła zdjęcie przedstawiające funkcjonariuszy przeszukujących jej dom.

Żandarmeria wojskowa w mieszkaniu dziennikarki powiązanej z TV Republika

Podczas rozmowy na antenie TV Republika Stankiewicz-Jorgensen opowiedziała więcej o przebiegu zdarzenia. Żandarmeria Wojskowa miała wejść do jej mieszkania około godziny 6 rano.

Raport liczący 790 stron zawierał jednoznacznie negatywną ocenę działalności podkomisji we wszystkich aspektach. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, komisja Macierewicza "skupiła się na udowodnieniu, że w Smoleńsku doszło do wybuchu". – Inne hipotezy zostały odrzucone. To wynika z raportu – stwierdził