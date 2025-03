FlixBus sprzedaje bilety krajowe i międzynarodowe za półdarmo. Warto się pośpieszyć i zaplanować wiosenną wycieczkę Fot. Lukasz Gdak/East News

Jeżeli zaczynająca się za oknem wiosna zachęciła was do ruszenia na wycieczkę, macie idealną okazję, żeby za niewielkie pieniądze odkryć piękno Polski. Bilety na wszystkie krajowe trasy FlixBusa zarezerwujecie za niecałe dwie dyszki. Trzeba się jednak pośpieszyć, bo promocja nie będzie trwała wiecznie.

Gdzie z FlixBusem na krajową wycieczkę? Mamy kilka propozycji

FlixBus w czwartek 6 marca poinformował, że rusza z wyjątkową promocją. Jeżeli zarezerwujecie przejazd z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem, to bilet na trasie krajowej zarezerwujecie za jedyne 19,99 zł. Promocja trwa od 6 marca aż do 5 kwietnia. Oznacza to, że w tych dniach musicie dokonać rezerwacji, ale termin podróży może być nieco późniejszy, bo obejmujący nawet weekend 12-13 kwietnia.

Promocja ma jeszcze jedno ograniczenie. Za 19,99 zł kupicie jedynie bilety na trasy bez przesiadek. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza jeżeli na wycieczkę wybieracie się z któregoś z mniejszych miast.

A gdzie warto w tym czasie pojechać? Klasykiem na pewno będzie trasa z Warszawy do Gdańska albo Zakopanego. Oba te miasta są wręcz uwielbiane przez krajowych turystów. Można wybrać też coś nieco mniej klasycznego, jak np. Bydgoszcz, gdzie zobaczycie "polską Wenecję", albo Poznań z pięknie odrestaurowanym Starym Rynkiem. Do listy dokładamy także idealny na jednodniowy wypad Toruń.

Z Krakowa można przejechać się do Sandomierza, choć tu warto pamiętać, że w weekendowym rozkładzie jest tylko jedno takie połączenie. Ciekawym pomysłem może być też wycieczka ze stolicy Małopolski do Lublina, który w 2029 roku będzie Europejską Stolicą Kultury. Warto go zatem zwiedzić, zanim będzie oblegany. Nieco więcej, po 29,99 zł trzeba zapłacić za przejazd w jedną stronę z Krakowa do Rzeszowa, ale to również bardzo ciekawa alternatywa.

FlixBus z promocją na trasy międzynarodowe. Idealna opcja na marcowy city break

Jednak w najbliższych tygodniach możecie dużo oszczędzić, wybierając nie tylko trasy krajowe, ale i międzynarodowe. Za 69,99 zł w jedną stronę pojedziecie np. z Warszawy do Wilna i Berlina.

