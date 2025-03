W Grecji mają problem. Liczba turystów na Santorini mocno spadła po trzęsieniach ziemi Fot. East News

Polacy uwielbiają spędzać wakacje w Grecji. Latem 2024 roku był to drugi najpopularniejszy kierunek wśród Polaków, a podróżnych z całej Europy nie zatrzymywały nawet liczne pożary. Na przełomie stycznia i lutego wiele osób zrezygnowało jednak z podróży na Santorini, gdzie dochodziło do tysięcy trzęsień ziemi. Choć sytuacja się uspokoiła, to turyści nie chcą tam wracać.

Santorini od dawna nie było tak puste. Grecja walczy o ratowanie sezonu

Paradoksalnie może się okazać, że właśnie wiosna 2025 roku może być najlepszym czasem na podróż na Santorini. Jak podaje "Mirror" liczba rezerwacji na sezon wakacyjny spadła tam aż o 20 proc. Dla hotelarzy to fatalna wiadomość natomiast dla podróżnych bardzo dobra, bo oznacza mniejsze tłumy w słynnym mieście.

Od 26 stycznia do 22 lutego ziemia na Santorini miała zatrząść się ok. 20 tys. razy. Zagrożenie sejsmiczne sprawiło, że niektóre statki wycieczkowe zmieniły swoje kursy i zamiast portów u wybrzeży wyspy znanej z biało-niebieskich domków wybrały m.in. Kretę. Aktualnie sytuacja wydaje się stabilna, a władze Grecji zabiegają o to, żeby na wyspie znów pojawiło się więcej podróżnych.

Jednak brak turystów nie jest jedynym problemem. Na co najmniej 3 miesiące zamknięto kolej linową w porcie Fira. To popularne wśród turystów miejsce, skąd ruszało wiele statków, na których można było opłynąć Santorini. Przybijały tam także ogromne promy z turystami. Oczywiście alternatywą dla kolei są schody. Jednak niewielu turystów w ogromnym upale będzie chciało pokonać ok. 600 stopni, żeby wydostać się z portu lub do niego wrócić.

W związku z tym krajowe i miejscowe władze tymczasowo przeniosły część promów do portu Athinios, ale powstał też plan budowy tymczasowego pomostu w Monolithos. Stamtąd turystów na brzeg mogłyby zabierać mniejsze łodzie. Problem polega jednak na tym, że dla pełni bezpieczeństwa konieczne są tam prace pogłębieniowe. Rozmowy na ten temat trwają.

Santorini dopiero co miało dość turystów. Teraz zastanawia się, jak ich odzyskać

Cała sytuacja związana z Santorini jest dość kuriozalna. Wystarczy przypomnieć sobie sceny sprzed roku, czy dwóch, kiedy to wyspa była dosłownie oblegana przez turystów. Wielu miejscowych podnosiło wówczas głos, że podróżnych jest zbyt wielu, a władze powinny wprowadzić drastyczne limity.

