Zgodnie z komunikatem ALDI na stronie internetowej, produktami, które zostały już wycofane ze sprzedaży, są szklane pojemniki z pokrywką marki Crofton. Poinformowano, że "w produktach tych stwierdzono ryzyko przedostania się ciała obcego (szkła) do przechowywanej żywności z uwagi na kruche szkło".

Pojemniki były dostępne w sklepach ALDI od 25 września 2024 roku. Sieć apeluje do klientów o zaprzestanie ich użytkowania i dokonanie zwrotu do 19 marca. Dotyczy to produktów o następujących kodach kreskowych: