Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku Barbara Kurdej-Szatan wrzucił do sieci emocjonalny wpis, który dotyczył działań Straży Granicznej podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Tamta publikacja odbiła się szerokim echem w mediach. Aktorka straciła nawet przez nią pracę w TVP . Usłyszała również zarzuty prokuratorskie dotyczące zniesławienia funkcjonariuszy SG.

Zapłakana Kurdej-Szatan na nowym wideo. Tak zakończyła się jej sprawa z SG

7 marca na profilu aktorki na Instagramie pojawił się nowy post na ten temat. Na krótkim filmiku gwiazda ma łzy w oczach. "To ja, wczoraj, po wyjściu z Sądu Okręgowego w Warszawie . Miałam już wrażenie, że to będzie wciąż niekończąca się historia…" – napisała i dodała, że w końcu sprawa dobiegła końca.

"Trzy i pół roku rozpraw, przychodzących pism z sądu, na widok których ze stresu chciało mi się wymiotować. Nie dzieliłam się z wami niczym. Ze strachu. Nienawiści w sieci już było wystarczająco dużo, żeby jeszcze dokładać pretekstu do wypisywania do mnie ciągłych obrzydlistw i gróźb" – wyznała aktorka, nawiązując do hejtu, z którym się mierzyła w minionych latach.