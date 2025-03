Nowy komunikat o stanie zdrowia Franciszka

Papież jest chory. Co się teraz dzieje w Watykanie?

– Trzeba się przygotować na to, że faktycznie to są ostatnie dni, godziny, tygodnie, miesiące, tego nie wie nikt, papieża Franciszka, którego, trzeba to podkreślić, serce i umysł działają i z nim jest wszystko w porządku. Natomiast widzimy po tych komunikatach i tej sytuacji, że cała reszta tak naprawdę jego organizmu zaczyna mieć coraz większe kłopoty – powiedział ekspert.