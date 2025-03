Urzędnicy ponownie ruszyli kontrolować szamba

Podczas kontroli sprawdzane są m.in.:

Czy właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych; Czy posiada rachunki lub faktury potwierdzające regularne opróżnianie szamba; Czy zbiornik jest szczelny i zgodny z przepisami.

Chodzi o to, że nagły napływ wód może prowadzić do zalania pomieszczeń gospodarczych lub powodować cofanie się ścieków, a także ich wylanie na teren wokół domu. Dlatego też odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest surowo zabronione. Takie działanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym grzywny do 10 tys. zł lub kary ograniczenia wolności.