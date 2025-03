"Stuttgarter Zeitung" zauważa: "Bycie kobietą w Niemczech nigdy nie było tak autonomiczne i bogate w możliwości jak dziś. Ośmioletnia dziewczynka ma dostęp do możliwości, o których jej 98-letnia prababka mogła tylko marzyć w młodości. Ale te zdobycze są kruche. Gdy prawicowe i skrajnie prawicowe ruchy populistyczne zyskują na sile, równość ulega stagnacji, a prawa kobiet są ograniczane. Można to już odczuć także w Niemczech" – pisze SZ.

Kampania wyborcza bez kwestii ważnych dla kobiet

"Tymczasem kampania wyborcza w wyborach do Bundestagu koncentrowała się głównie na migracji; kwestii, którą według sondaży głównie mężczyźni postrzegają jako ważny problem. I nawet jeśli kobiety niekoniecznie tworzą lepszą lub bardziej prospołeczną politykę, nie jest dobrym znakiem, że ich udział w nowym Bundestagu jest mniejszy niż w starym. Przede wszystkim dlatego, że postęp jest zjawiskiem odwracalnym, jeśli nie podejmiemy żadnych działań zaradczych".

Mało kobiet w Bundestagu

"Suedwest Presse" z Ulm podkreśla: "Także polityków chadecji CDU/CSU dotyczy artykuł 3. niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Od 30 lat zawiera on zapis: 'Państwo wspiera skuteczną realizację równych praw kobiet i mężczyzn oraz działa na rzecz wyeliminowania utrzymujących się nierówności'. Skład nowego Bundestagu pokazuje, że uregulowania parytetowe mogą być pomocne. Kobiety nie stanowią w nim nawet jednej trzeciej liczby wszystkich posłów. Wskutek takich uregulowań w klubach poselskich Zielonych , SPD i partii Lewica kobiety stanowią prawie połowę lub więcej niż połowę ich członków, inaczej niż w CDU/CSU i AfD " – pisze SP.

Kobietobójstwo w Niemczech ma długą tradycję

"Nuernberger Nachrichten" ostrzega: "Kobietobójstwo nie jest w Niemczech żadnym nowym zjawiskiem. Istniało ono na długo przed tak zwanym 'kryzysem uchodźczym' i nie zniknie wskutek bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej. To prawda, że społeczeństwa niezachodnie wnoszą do nas patriarchalne struktury władzy. Ale w gruncie rzeczy wzmacnia to tylko te struktury, które już istnieją w Niemczech, a nie tworzy nowych".