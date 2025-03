Tak Trzaskowski będzie walczył o prawa kobiet

– W 2023 roku kobiety odmieniły Polskę – przypomniał w Bielsku-Białej Trzaskowski, nawiązując do ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu , gdy Polki odsunęły PiS od władzy. – Równość musi stać się prawdziwą zasadą, aby kobiety decydowały o swoim życiu i zdrowiu. Dla mnie to jest sprawa oczywista – przekonywał.

Zapewnił, że jeśli Sejm nie zajmie się zmianą prawa aborcyjnego, to on sam zgłosi projekt i będzie się starał wywrzeć taką presję, aby udało go przeforsować. – Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, zgłoszę własną ustawę i wywrę taką presję, aby to średniowieczne prawo antyaborcyjne odeszło do lamusa – zadeklarował. – Prawa kobiet są dla nas rzeczą absolutnie najważniejszą – podkreślił.