Kazik Staszewski na dobre przestał być warszawiakiem. fot. P.Dziurman/REPORTER

Reklama.

Kazik od ponad 40 lat zajmuje się muzyką. Pisze piosenki i jest liderem zespołu Kult. Z grupą wykonuje takie przeboje jak: "Do Ani", "12 groszy" czy "Baranek". Nie występuje już jednak tak często jak kiedyś. Co więcej, od blisko dekady Staszewski mieszka na hiszpańskiej Teneryfie.

Okazuje się, że muzyk postanowił zrobić kolejny krok w swoim życiu. Formalnie odciął się od swojego rodzinnego miasta. – Chciałem oznajmić, że właśnie w dniu dzisiejszym, po 61 latach życia przestałem być warszawiakiem, czy warszawianinem, czy jak to się mówi – wyznał w najnowszym filmiku.

Reklama.

Staszewski tłumaczy się ze swoich słów o Warszawie

Jego słowa wywołały skrajne emocje wśród fanów. "Jak to, zawsze będzie Polakiem"; "Zdrajca"; "Lepiej późno, niż wcale"; "Brawo i bardzo dobrze" – pisali fani w komentarzach. W kolejnym poście muzyk wyjaśnił, o co dokładnie mu chodziło. – No tak. Zawsze będę Polakiem, zawsze będę warszawiakiem. Ale dzisiaj jest pierwszy dzień, gdy formalnie tam nie mieszkam – dodał Staszewski.

Przypomnijmy, że przygoda znanego wokalisty z Hiszpanią zaczęła się już wiele lat temu. Sam zainteresowany opowiedział o tym pewnego razu w audycji Roberta Mazurka w Polskim Radiu. Wówczas Staszewski wspomniał, że zaczął jeździć na Teneryfę, zanim to było modne.

Reklama.

– Pierwszy raz na Teneryfę pojechałem w 1998 roku, kiedy większość moich kolegów w ogóle nie wiedziała, co to za miejsce. Dwadzieścia lat temu to jeszcze nie był popularny kierunek, dopiero od niedawna tak się dzieje. Kiedy w 2003 roku kupiłem tam mieszkanie, byłem na naszym osiedlu pierwszym Polakiem. Dziś jest nas około pięćdziesięciu – powiedział w 2021 roku.

Muzyk podkreślił, że Teneryfa to nie tylko plaże, hotele, restauracje i imprezy. – Plaże stanowią atrakcję tylko na początku, a potem człowiek chce już czegoś więcej – stwierdził. Tamtejsi mieszkańcy prowadzą niespieszne życie.

Reklama.