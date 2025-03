Jak donosi portal Blick, dwa tygodnie temu z mieszkania Wegmüllera zniknęły jego dziewięcioletnie psy rasy Bolonka – Qamar i Quentin. Porywacze zostawili list, w którym żądali okupu w wysokości miliona franków, co odpowiada kwocie około 4,38 miliona złotych.

Wegmüller był w szoku, gdy zorientował się, że psy zniknęły z mieszkania. Wybiegł na ulicę i zadzwonił do sąsiadów. – Później zemdlałem na klatce schodowej – relacjonował były burmistrz Zurychu . Mężczyzna powiadomił również policję, jednak nie dawano mu wielkich nadziei na odzyskanie pupili.

Kilkadziesiąt godzin temu nastąpił jednak zwrot akcji. Policja kantonalna Zurychu rozpoczęła śledztwo i natrafiła na trop, który prowadził do Polski. W środę Wegmüller otrzymał informację, że ustalono, gdzie są porywacze.

Nagranie, które otrzymali szwajcarscy funkcjonariusze, pochodziło od polskich służb. Tego samego dnia w śledztwie doszło do przełomu. W trakcie przeszukania bloku mieszkalnego w Szczecinie zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który brał udział w porwaniu. – Po trzech godzinach mężczyzna wskazał miejsce, gdzie znajdują się psy – w dwóch czarnych workach transportowych przed garażem – relacjonowali funkcjonariusze.

Porwane psy odnalazły się w Polsce

Rolf Wegmüller przyjechał do Polski razem z bratem, by odzyskać swoje psy. W piątek doszło do przekazania zwierząt w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie. Mężczyzna nie ukrywał wzruszenia i złożył serdeczne podziękowania polskim funkcjonariuszom za ich skuteczną pomoc. – Oni są bohaterami! – powiedział.