Doszło do zamieszek z policją. Rumuńskie media podają, że rannych jest co najmniej 13 funkcjonariuszy. Protestujący próbowali przedostać się do gmachu BEC, forsując ustawione wokół budynku barierki. Policjanci użyli gazu łzawiącego i ostatecznie sympatykom Georgescu nie udało się wedrzeć do budynku.