"19. Południk" z 2003 r. to odbicie PiS-owskiej wizji Polski, ale też przypomina szaleństwa Donalda Trumpa Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Hard House Poland; MANDEL NGAN / AFP / East News; Kolaż: naTemat.pl

"19. Południk", komedia Juliusza Machulskiego z gatunku political-fiction, to przede wszystkim świetny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie. I mimo że jego premiera odbyła się w 2003 r., jest dziś mocno aktualny.

Fabuła rozgrywa się w Polsce na początku XXI wieku. W 2003 r. Polacy decydują w referendum o niewstąpieniu do Unii Europejskiej, a cztery lata później prezydentem RP zostaje Bartłomiej Czop (świetny Andrzej Grabowski) – człowiek bez wykształcenia, a co najistotniejsze – bez kultury osobistej.

Urzędowanie rozpoczyna od wyrzucenia z Pałacu Prezydenckiego swojego poprzednika – Kazimierza Czechmeszyńskiego (Jan Machulski), kiedy ten chce mu przekazać insygnia władzy. Niedługo potem obraża też ambasadorów Rosji i Niemiec. I w prostacki sposób rozwiązuje problemy.

Machulski w "19. Południku" przewidział pomysł Błaszczaka

Niemieckiego dyplomatę Czop przyjmuje bez marynarki i w kapciach, żeby "okazać mu brak szacunku". Żąda odszkodowań za II wojnę światową i odbudowy Warszawy. Do scysji dochodzi też z rosyjskim ambasadorem – mimo że Rosjanie "dali pieniądze" na jego kampanię wyborczą, to prezydent Federacji Rosyjskiej może go "pocałować w d***ę", bo Polska jest w NATO.

A jedną z pierwszych decyzji prezydenta Czopa jest stawienie czoła przestępczości. W jaki sposób? Po prostu likwiduje kilkuset więźniów w sfingowanym wypadku na poligonie wojskowym w Drawsku.

Populista i skrajny radykał Czop kombinuje też ze swoim premierem, sekretarzem i szefem kancelarii, jak rozwiązać parlament. Zapowiada, że zlikwiduje bezrobocie i podniesie emerytury. Twierdzi, że "na wszystko ma pomysł". Mówi też, że "peda*izm powinien być karany", bo obiecał to "tysiącom zdrowych polskich rodzin i słowa dotrzyma".

Mamy więc ostre kłótnie z ważnymi sojusznikami Polski (Niemcami i USA) czy ściganie mniejszości sek*ualnych. Ale w "19. Południku" jest coś jeszcze, co jest odbiciem rządów Prawa i Sprawiedliwości. W pewnym momencie spektaklu widzimy scenę rozmowy Czopa z młodą dziennikarką (Joanna Brodzik).

Na pytanie o 30-procentowe bezrobocie prezydent oznajmia, że chce, aby do budowy muru na całej wschodniej granicy Polski zatrudnić bezrobotnych. Ma to być mur "jedyny oprócz Muru Chińskiego, który będzie widzialny z Księżyca", i "który położy tamę barbarzyńcom ze wschodu". – A widziała pani żart wysoki na 4 m i długi na 1258 km? – tak Czop odpowiada na pytanie, czy pomysł z murem to żart.

Czop jest też przekonany, że budowę sfinansuje UE. A jeśli nie, to Polska "co godzinę będzie przerzucać przez zachodnią granicę uchodźców z Afganistanu, Kurdów, dziadów z Bangladeszu czy z Kosowa".

I ten fragment komedii Machulskiego również stał się po latach proroczy. W 2021 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił budowę płotu z drutu kolczastego wzdłuż granicy z Białorusią – wysokiego na 2,5 m, docelowo mającego mieć 180 km. Miało to powstrzymać uchodźców i sprawić, by Polska nie stała się kanałem przerzutowym "nielegalnych imigrantów".

W spektaklu Czop zapowiada też, że przywróci karę śmierci, która "będzie wykonywana publicznie" (a prezes telewizji jest tym zainteresowany), że w szkołach będzie tylko jeden przedmiot – religia katolicka, a zyski z restauracji McDonald's będzie czerpać wyłącznie Polska, bo są one na polskiej ziemi "przesiąkniętej krwią i potem naszych ojców". A w ogóle Polska to "bidny" kraj, którego nie stać na odprowadzanie pieniędzy do Ameryki", natomiast USA "sprzedały nas w Jałcie".

Czop, który przedstawia się jako katolik z dziada pradziada, bardzo mocno żyje przeszłością – o II wojnę światową oskarża współczesnych Niemców i Rosjan, a polski rząd oskarża o "rozkradanie kraju za łapówki" i "mizdrzenie się do niedawnych zaborców". Swoim politycznym oponentom nakazuje, aby nazywali go "wodzem".

Spektakl sprzed ponad 20 lat przypomina strategię Trumpa

"19. Południk" z 2003 r. to w wielu kwestiach odbicie PiS-owskiej wizji Polski, ale chyba jeszcze bardziej przypomina dziś szaleństwa Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników.

W spektaklu premier Franciszek Ciumak (Jan Frycz) próbuje ostudzić zapędy Czopa i w końcu mówi: – Oni (Zachód) się obawiają, że nie masz żadnych zasad i wszystkie odrzucasz", a prezydent odpowiada, że "przyda się zdecydowany ruch".

– Wiecie, czego nam potrzeba, za czym wszyscy tęsknią? Za oświeconą dyktaturą. Dajcie mi jeszcze kilka tygodni, a wszyscy będą błagać o jakieś rozwiązania, o silnego człowieka – stwierdza, co wywołuje szok u premiera, szefa jego kancelarii i sekretarza.

Czop posuwa się też krok dalej. 24 grudnia, w Wigilię, zaprasza nieoczekiwanie opozycję do Pałacu Prezydenckiego. Oświadcza, że chce "pozbyć się bezkrwawo wrogich elementów cudzoziemskich". Tak brzmi fragment jego orędzia do narodu:

"Drodzy cudzoziemcy w gościnnej Polsce , macie 30 dni, żeby się spakować i wyjechać do siebie. Koniec wyciągania piniendzy z tego bidnego kraju, koniec dojenia tej chudej krowy, którą my, Polacy, karmimy. Obywatele tego kraju przejmą tylko to, co im się od dawna należy , a co od dziś do nich należy, a nie-obywatele: 'Do widzenia', 'Adieu', 'Au revoir', 'Good bye'". Przemówienie prezydenta Czopa fragment spektaklu "19. Południk" Juliusza Machulskiego

Zastanawiacie się, gdzie tu trumpowska alegoria? Oto ona:

1. "Wyzwolenie Ameryki spod okupacji migrantów"

– Dokonujemy wielkiego wyzwolenia Ameryki spod okupacji migrantów – powiedział prezydent USA w miniony wtorek w Kongresie. Przy okazji wezwał członków Kongresu do przeznaczenia pieniędzy na przeprowadzenie "największej operacji deportacyjnej w historii Ameryki".

Jak mówił, USA szybko osiągnęły "najniższą liczbę nielegalnych przekroczeń granicy, jaką kiedykolwiek odnotowano". Stwierdził, że całe miasta zostały "zniszczone" pod naporem "okupacji i korupcji migrantów".

Co więcej, jak podał Reuters, administracja Trumpa planuje też cofnąć tymczasowy status prawny około 240 tys. Ukraińców, którzy wyjechali z kraju przez wojnę spowodowaną rosyjską agresją.

2. "Dwie płcie"

Pierwszego dnia swojej prezydentury Trump podpisał rozporządzenie, według którego państwo uznaje tylko dwie płcie – męską i żeńską – nadane przy narodzinach. – A to tylko część moich osiągnięć w kwestii zdrowego rozsądku – oznajmił w Kongresie.

3. Grenlandia i Panama

– Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, i dostaniemy ją – w ten, czy inny sposób – oświadczył we wtorek Donald Trump i zachęcał mieszkańców tego regionu, aby poparli przyłączenie do Stanów Zjednoczonych (co już spotkało się z ostrą reakcją premiera Grenlandii).

Wspomniał też o Kanale Panamskim, który – jak mówił – "zbudowali Amerykanie" i był to "najdroższy projekt zbudowany w historii USA, jeśli przeliczyć to na obecne koszty". – Moja administracja odbierze Kanał Panamski. Już zaczęliśmy to robić – zapowiedział.

Trump twierdzi, że Grenlandia i Kanał Panamski należą się USA, USA je dostaną i koniec.

4. Kara śmierci

Pod koniec grudnia prezydent USA zapowiedział przywrócenie wykonywania egzekucji osób skazanych na śmierć.

"Jak tylko zostanę zaprzysiężony, polecę Departamentowi Sprawiedliwości, aby zdecydowanie dążył do wykonywania kary śmierci w celu ochrony amerykańskich rodzin i dzieci przed brutalnymi gwałcicielami, mordercami i potworami. Znów będziemy krajem prawa i porządku!" – oznajmił na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Była to jego odpowiedź na decyzję ustępującego prezydenta Joe Bidena, który zamienił wyroki śmierci 37 z 40 mężczyzn oczekujących na egzekucję w federalnych zakładach karnych. Według administracji Bidena to był "krok w kierunku bardziej humanitarnego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych".

5. "Będą błagać o silnego człowieka"

Trump ma już w swoich szeregach "cara od granicy", ale sam też prezentuje siebie jako ten, który rozdaje karty na całym świecie (i tylko on).

A upokorzenie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Gabinecie Owalnym czy nawet jego zachowanie podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem pokazuje jedno: Trump mówi światu "Jestem carem Ameryki i z nikim nie będę się liczył".

Różnica jest tylko jedna: w spektaklu "19. Południk" polski prezydent Czop w Pałacu Prezydenckim zerwał stosunki dyplomatyczne także z Rosją. Dla Trumpa dyktator Władimir Putin jest głównym partnerem do rozmów.

