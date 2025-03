Do kłótni pomiędzy Łukaszem Mejzą a jego partnerką miało dojść pod koniec lutego – taką informację przekazał w ostatni weekend portal poscigi.pl . "Partnerka w związku z tym zawiadomiła policję. Sprawa trafiła do komendy w Międzyrzeczu. Z policją w dniu awantury skontaktował się również poseł Mejza" – czytamy.

Poseł PiS potwierdził portalowi, że do takiego zdarzenia doszło. Z jego relacji wynikało natomiast, że poszło o błahostkę, a fakt, że sprawą interesują się media, nazwał "politycznym bullshitem" i "polityczną nagonką".

Mejza mówi, że to była "zwykła sprzeczka" z partnerką. Nowe ustalenia

– Fantazja dziennikarska mnie poraża… Co jeszcze wymyślicie na potrzeby politycznej nagonki? Jakiś atak terrorystyczny też planowałem przeprowadzić? A może przemyt prostytutek przez granicę? Owszem, doszło do małej różnicy zdań między mną a moją partnerką, ale wszystko w granicach zdrowego ogniska domowego. W przypływie niepotrzebnych emocji moja partnerka wykonała telefon na policję, z czego natychmiast chciała się wycofać i mnie za to przeprosiła – powiedział dziennikarzom Mejza.