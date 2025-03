Woźniak zaznaczył, że zdaniem sądu dwa miesiące w areszcie to wystarczający czas na zakończenie działań prokuratury. Dodał również, że Dariusz Matecki trafi do aresztu śledczego na warszawskim Służewcu .

Adwokat Mateckiego Kacper Stukan zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję sądu. – Brak ryzyka matactwa, brak ryzyka ucieczki, postępowanie jest zaawansowane w prokuraturze. To wszystko sprawia, że nie ma potrzeby aresztu. Poseł Matecki nie komentuje decyzji sądu, będzie ją komentować poprzez zażalenie do sądu II instancji – poinformował dziennikarzy.

Dariusz Matecki z PiS zatrzymany

Poseł PiS Dariusz Matecki został w piątek zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w drodze do siedziby Prokuratury Krajowej. Posłowi PiS cały czas towarzyszyły kamery stacji Republika, które nagrywało zatrzymanie.

– To zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – poinformował wcześniej rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Podkreślił, że są dowody na "próby mataczenia".