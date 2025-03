Kubicka rozwodzi się z mężem. Jej mama zabrała głos w sieci

"W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu" – napisała Sandra Kubicka w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie 9 marca.