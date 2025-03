Przesunięto sprzedaż biletów na koncert Quebonafide. Wiadomo, kiedy ruszy. Fot. Instagram/quebahombre

11 marca o godzinie 12:00 wszyscy uprawnieni do udziału w przedsprzedaży – posiadacze biletów na wydarzenie online "AKT I – Północ / Południe" – czekali, by zdobyć wejściówki na ostatni koncert Quebonafide. Odbędzie się on 28 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

Niestety, ogromne zainteresowanie spowodowało przeciążenie serwerów Going, co uniemożliwiło zakup biletów. W aplikacji pojawił się komunikat o przerwie technicznej, a użytkownicy zostali przekierowani na stronę internetową. Tam z kolei wyświetlano informację: "Niedługo wracamy, trwają prace serwisowe".

– Drodzy klienci, pomimo naszych najlepszych starań, zainteresowanie przedsprzedażą biletów na wydarzenie QUEBONAFIDE | AKT II – OSTATNI KONCERT | PGE NARODOWY WARSZAWA było tak duże, że doprowadziło do przeciążenia naszego systemu. Niestety musimy przesunąć start przedsprzedaży. Przepraszamy wszystkich za niedogodności – poinformował zespół Going 11 marca.

Nowe terminy sprzedaży biletów na koncert Quebonafide

Ostatecznie organizatorzy ogłosili nowe terminy. Przedsprzedaż biletów ruszy w czwartek 13 marca o godzinie 12:00 i potrwa 72 godziny lub do wyczerpania puli biletów.

"Bilety będą dostępne wyłącznie na stronie www.goingapp.pl. W czasie przedsprzedaży aplikacja Going. będzie niedostępna" – czytamy.

Regularna sprzedaż biletów została natomiast przeniesiona na poniedziałek 17 marca o godzinie 12:00.

W ramach przeprosin Going przygotował voucher o wartości 25 zł dla wszystkich osób, które zakupiły bilety na wydarzenie online. Będzie można go wykorzystać na inne wydarzenia do końca 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że vouchera nie będzie można użyć podczas przedsprzedaży na "QUEBONAFIDE | AKT II – OSTATNI KONCERT".

Ostatni koncert Quebonafide

Jak informowaliśmy na naTemat.pl, tydzień temu media obiegła wiadomość, że Quebonafide zamyka ważny rozdział w swojej karierze. 28 czerwca 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się jego ostatni koncert, a dzień wcześniej premierę będzie miało wyjątkowe wydarzenie online.