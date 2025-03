Jak informuje Gazeta Krakowska , jeszcze rok temu o tej porze woda sięgała granicy lasu porastającego wzgórza opadające do jeziora. Dziś, by zanurzyć w niej rękę, trzeba przejść kilkadziesiąt metrów po wyschniętym dnie.

Jezioro Klimkowskie wysycha

Rzekę Ropę porównał do cienkiej wstążki. – To strużka, która snuje się tylko wąsko przez dolinę, której dno wypełnione jest tylko mułem – dodał paralotniarz. Przyznał, że przykro patrzeć na to, co dzieje się z jeziorem.

Jak opisuje "Gazeta Krakowska", na początku listopada zrzut wody zmniejszono o połowę – do 1 metra sześciennego na sekundę. W grudniu dopływ spadł do 0,53 metra na sekundę, a w styczniu wzrósł do 1,98, co wciąż nie dawało powodów do optymizmu.