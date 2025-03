Smażone jajka z pastą z tuńczykiem – lepsze niż tradycyjne jajka z majonezem

Jajka to absolutna klasyka wielkanocnego stołu, a najbardziej znanym sposobem ich podania są te z majonezem. Ale co, jeśli istnieje przepis, który przeniesie to danie na wyższy poziom? Poznajcie smażone jajka z pastą tuńczykową – pyszne, zdrowe i idealne nie tylko na Wielkanoc.