KRUS ujawnił wysokość składek na II kwartał 2025 roku. Fot. Arkadiusz Ziółek / East News

KRUS podał nowe składki na II kwartał 2025 roku

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla każdego ubezpieczonego pozostaje na poziomie 78,00 zł, czyli tyle samo co w poprzednim kwartale.

Wzrost świadczeń od 1 stycznia 2025 roku

Na początku roku wzrosły natomiast świadczenia związane z ubezpieczeniem rolniczym. Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 1 stycznia 2025 roku obowiązują następujące stawki:

Zasiłek chorobowy – 25 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni ( wzrost o 5 zł w porównaniu do 2024 roku), Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej – 1 431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ( wzrost o 398 zł w stosunku do poprzedniego roku).

Czym jest KRUS i dlaczego budzi kontrowersje?

KRUS to system ubezpieczeń społecznych dedykowany rolnikom, który różni się od powszechnego systemu ZUS pod względem wysokości składek i świadczeń.

Rolnicy opłacają znacznie niższe składki niż osoby prowadzące działalność gospodarczą czy zatrudnione na etacie, co od lat wzbudza kontrowersje i debaty społeczne.

Jedni uważają KRUS za konieczność, argumentując, że dochody rolników są niestabilne i uzależnione od warunków atmosferycznych oraz rynku. Inni wskazują, że niskie składki to przywilej, który obciąża budżet państwa i powoduje nierówności w systemie ubezpieczeń społecznych. Dyskusja na temat przyszłości KRUS powraca regularnie, zwłaszcza w kontekście reform finansów publicznych.