Niektórzy rolnicy do końca wierzyli, że fala ich nie dosięgnie

Choć rozsyłane alerty RCB o zbliżającej się fali powodziowej i ulewnych deszczach dotarły niemal do wszystkich gospodarstw, wielu rolników nie zdecydowało się od razu ewakuować hodowanych przez siebie zwierząt. Do końca wierzyli, że uda im się przejść przez to suchą stopą. Niestety tegoroczna powódź okazała się bardzo groźna. Woda przyszła niespodziewanie i bardzo gwałtownie wdarła się na tereny, które dotychczas były bezpiecznym schronieniem dla wielu istot.